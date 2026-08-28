Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 августа 2026 22:07

МИД РФ отреагировал на попытки Украины затянуть СВО: ответ будет зеркальным

Галузин предупредил Киев о росте потерь при попытках затянуть спецоперацию
Анна ПЕТРОВА
Галузин предупредил Киев о росте потерь при попытках затянуть спецоперацию

Галузин предупредил Киев о росте потерь при попытках затянуть спецоперацию

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Попытки Киева и его «спонсоров» помешать России выполнить задачи СВО обернутся для Украины большими потерями. Об этом предупредил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.

«Мы отдаем себе отчет в том, что противник и его спонсоры изобретают все новые способы, чтобы замедлить реализацию нами целей СВО. Однако это им не поможет, а лишь приведет к еще большим потерям для самой Украины», — говорится в сообщении.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке жесткого ответа на удары Украины по объектам экономики и торговли.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле не располагают данными о возможном возобновлении переговоров с Украиной и США в сентябре.

Переговоры по Украине могут пройти в Белоруссии, если до этого дойдет, уточнил президент России Владимир Путин.