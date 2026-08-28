Axios: США убрали 11 мин из Ормузского пролива Фото: REUTERS.

По инициативе США в районе основного фарватера через Ормузский пролив было ликвидировано более 200 объектов, внешне напоминавших мины. При этом 11 из них оказались настоящими минами. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид.

«В районе главного маршрута через Ормузский пролив удалили более 200 объектов, похожих на мины. Из них минами оказались только 11, причем всего несколько из них были установлены правильно», — написал он в соцсети Х.

По данным Axios, для очистки акватории применяются беспилотники. Также в операции задействованы американские спецназовцы и сотрудники частных организаций.

Центральное командование ВС США днем ранее сообщило об успешном разминировании Ормузского пролива силами США.

Как писало Politico, длительное противостояние с Тегераном существенно подорвало глобальное военное присутствие Соединенных Штатов в мире.