Аналитик Джерми: генералы НАТО дают украинским боевикам плохие советы Фото: REUTERS.

ВСУ несут тяжелые поражения, в том числе из-за неэффективных советов генералов НАТО. Об этом заявил отставной коммодор Королевского флота Великобритании Стив Джерми.

«Посмотрите на первые операции осенью 2022 и 2023 годов, когда украинцы бросили две армии <…> и потерпели не одно, а двойное сокрушение, а также серьезное истощение личного состава и материальной части. Это результат очень плохих советов <…> американских генералов при поддержке британцев», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.

Среди других ошибочных шагов украинской стороны Джерми назвал удары по российским гражданским объектам, которые, по его словам, также наносились при содействии НАТО. По оценке офицера, это в итоге обернулось для Украины катастрофой.

Подполковник Олег Иванников в свою очередь предрек разгром ВСУ зимой 2026 года.

Накануне взвод управления под руководством российского лейтенанта Антона Крючкова в ходе одного боя ликвидировал до 20 боевиков ВСУ.