В Николаеве и Харькове прогремели взрывы Фото: REUTERS.

На юге и востоке Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" в телеграм-канале.

"Повторные взрывы звучат в Николаеве. <...> Взрыв в Харькове", - следует из сообщений.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Ранее Киевской области вспыхнул мощный пожар после взрыва с детонацией. Возгорание произошло возле Житомирской трассы. Причиной могла стать вторичная детонация на складе боеприпасов в селе Милая.

В находящемся под контролем киевского режима Запорожье произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Это была третья серия за день. В городе продолжает действовать ракетная опасность.