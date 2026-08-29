МИД РФ ответил на провокационное заявление Армении о россиянах: Ереван стремится услужить Западу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: предоставлено Представительством МИД РФ..

Москва считает провокационным заявление секретаря Совбеза Армении Алена Симоняна о россиянах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о словах Симоняна о том, что Армения якобы готова принять "новую волну российских граждан", которые якобы стремятся избежать участия в боевых действиях.

"С сожалением отмечаем, что тенденция тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой, продолжается. Высказывания Симоняна считаем провокационными", - отметила директор ДИП МИД РФ.

Захарова добавила, что слова Симоняна фактически могут поощрять российских граждан к противоправным действиям, одновременно придавая традиционному армянскому гостеприимству политический подтекст.

Представитель МИД связала позицию Симоняна с его заявлениями во время визита в Россию в феврале 2026 года о необходимости развития отношений между Москвой и Ереваном, в том числе для самой республики.

Захарова уточнила, что нынешние комментарии свидетельствуют о стремлении армянских властей заручиться поддержкой западных стран и Киева. По ее словам, сообщения о якобы возможной новой мобилизации в России уже неоднократно опровергались официальными представителями.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Киев специально распространяет лживую информацию о возможной мобилизации в России. Он добавил, что российским войскам хватает военных, добровольно подписавших контракт.

Политик подмечал, что около 200 тысяч человек заключили контракты на прохождение военной службы за первые шесть месяцев 2026 года. В войска беспилотных систем за полгода набрали около 40 тысяч военнослужащих.

Как писал KP.RU, новая волна мобилизации в России не обсуждается. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные информационные кампании Киева слухами, организованные с целью дестабилизировать внутреннюю обстановку в РФ.