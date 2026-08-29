В Кремле назвали главного гостя Восточного экономического форума-2026

Ушаков заявил, что президент Индонезии станет главным гостем ВЭФ-2026 Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке на ВЭФ-2026 ожидают лидера Индонезии — Прабово Субианто станет главным гостем форума. Об этом проинформировал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Подчеркну, что на этот раз президент Индонезии господин Субианто — главный гость XI Восточного экономического форума», — сказал Ушаков в рамках брифинга.

В этом году в форуме примут участие более 5 тыс. человек. При этом присутствие в форуме уже подтвердили представители из более чем 70 стран.

В числе участников форума — представительные делегации из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса, а также ряда других государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии.

В рамках ВЭФ-2026 президент России Владимир Путин проведет переговоры с индонезийским лидером в формате делового завтрака. Также запланированы встречи Путина с Учралом и Дин Сюэсяном.

Напомним, что ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета.