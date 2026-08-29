Режим ЧС введен на всей территории Ростовской области с 28 августа: что известно

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за нарушения работы портов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области с 18:00 28 августа введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Причиной стало прекращение работы портов и нарушение морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне из-за атак со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера действует с 10 июля 2026 года в связи с прекращением функционирования портов и нарушением морского судоходства в акватории Азово-Черноморского бассейна.

Как следствие, у сельхозпроизводителей скопились значительные объемы продукции, что создает угрозу для нормальной жизнедеятельности населения и грозит крупными материальными потерями.

В зону чрезвычайной ситуации входят административные границы Ростовской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона назначено ответственным за проведение непрерывного мониторинга, прогнозирование развития ситуации, оценку социально-экономических последствий и оповещение сельхозпроизводителей.

Руководителем оперативного штаба по ликвидации ЧС определена заместитель губернатора, министр сельского хозяйства Анна Касьяненко.

За ночь 28 августа средствами ПВО РФ была отражена массированная атака дронов ВСУ на семь районов Ростовской области. Противник предпринял попытки атаковать объекты в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Азовском, Верхнедонском и Кашарском районах.

Немногим ранее, свыше 120 беспилотников ВСУ были ликвидированы в Ростовской области ночью 24 августа. В результате атаки пострадавших нет. Однако в нескольких районах области были повреждены жилые дома и автомобили, также отмечены возгорания сухой растительности.

В Ейском районе Краснодарского края с 22 августа 2026 года был введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Он был введен после атаки украинских беспилотников, в результате которой погибли три мирных жителя, в том числе двое детей.

В свою очередь Москва готовит жесткий ответ на удары Украины по объектам экономики и торговли, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все меры, предпринимаемые в ответ на террористические действия киевского режима, будут зеркальными.