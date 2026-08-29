Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 августа 2026 2:52

Слюсарь: ПВО отражает атаку дронов ВСУ на Ростов-на-Дону и три района

Слюсарь сообщил о ночном налете беспилотников ВСУ на Ростовскую область
Анна ПЕТРОВА
Слюсарь: ПВО отражает атаку дронов ВСУ на Ростов-на-Дону и три района

Слюсарь: ПВО отражает атаку дронов ВСУ на Ростов-на-Дону и три района

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы ПВО РФ отражают воздушную атаку на Ростовскую область. Вражеским налетам подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы. Об этом проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки в Ростовской области. Работают силы ПВО. Атаке подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский, Неклиновский районы», — написал он в «Максе».

Информация о пострадавших и последствиях уточняется. Губернатор добавил, что беспилотная опасность в регионе пока сохраняется.

В Ростове-на-Дону также открыли горячую линию после вражеской атаки на два многоквартирных дома.

При этом с 18:00 28 августа в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причиной стали остановка портов и нарушение морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне в результате атак ВСУ.