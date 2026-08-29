Слюсарь: ПВО отражает атаку дронов ВСУ на Ростов-на-Дону и три района Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы ПВО РФ отражают воздушную атаку на Ростовскую область. Вражеским налетам подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы. Об этом проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки в Ростовской области. Работают силы ПВО. Атаке подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский, Неклиновский районы», — написал он в «Максе».

Информация о пострадавших и последствиях уточняется. Губернатор добавил, что беспилотная опасность в регионе пока сохраняется.

В Ростове-на-Дону также открыли горячую линию после вражеской атаки на два многоквартирных дома.

При этом с 18:00 28 августа в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причиной стали остановка портов и нарушение морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне в результате атак ВСУ.