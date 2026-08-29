В шести регионах России объявлен режим ракетной опасности Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность на территории Пензенской области объявлена утром 29 августа. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области объявлен режим "Ракетная опасность"», — сказано в сообщении в «Максе».

Информация появилась около 04:34 по мск.

Подобные меры действуют в Самарской, Ульяновской, Воронежской, Оренбургской и Свердловской областях.

На момент 05:28 по мск режим «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области был отменен.

В это же время в результате воздушной атаки ВСУ в Ростове-на-Дону повреждения получили два многоквартирных дома. Для жителей пострадавших зданий организуют пункт временного размещения. В администрации Пролетарского района работает горячая линия.

В свою очередь с момента 03:58 по мск 29 августа в Волгоградской области была объявлена ракетная опасность.