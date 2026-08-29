Студия «Маша и Медведь» судится с создателем мультсериала: в чем суть

Студия «Маша и Медведь» обратилась в суд по вопросу прав автора персонажей Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В картотеке судов общей юрисдикции города Москвы зарегистрирован иск ООО «Маша и Медведь» к Олегу Кузовкову по вопросу защиты авторских прав. Предварительное заседание назначено на 19 октября 2026 года.

«Назначено судебное заседание на 19.10.2026 11.00 мск», — указано в картотеке.

В мае Variety сообщало, что Олег Кузовков основал независимую студию MiM и объявил о планах производства полнометражного анимационного фильма по мотивам «Маши и Медведя» с обновленной визуальной концепцией.

По информации издания, планы стали реализуемыми вследствие восстановления контроля над персонажами после завершения лицензионного договора со студией Animaccord.

Впервые за 17 лет с момента премьеры «Маши и Медведя» все вокальные композиции были представлены в новых аранжировках.

Кроме этого, накануне Киев ввел санкции против создателей мультфильма «Маша и Медведь»: продюсера проекта Дмитрия Ловейко и студии Animaccord.