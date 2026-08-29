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НовостиВ мире29 августа 2026 3:52

Число погибших при наводнении в Непале достигло 626

Службы в Непале продолжают поисково-спасательные операций
Мария ПАНЮТИНА
Число погибших при наводнении в Непале достигло 626

Число погибших при наводнении в Непале достигло 626

Фото: REUTERS.

Число погибших в результате масштабного наводнения в Непале выросло до 626 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

По информации правоохранителей, спасательные службы продолжают работать в районах, пострадавших от стихии. Число жертв может измениться по мере продолжения поисково-спасательных операций.

Напомним, наводнение привело к значительным разрушениям и нарушению инфраструктуры. Стихийное бедствие ударило по одному из важнейших транспортных коридоров страны, который связывает Непал с Китаем.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате наводнения в Непале без вести пропавшими числятся 1500 человек, из них около 600 - туристы. Среди пропавших есть и россияне, родные разыскивают 13 человек.