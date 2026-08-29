Аналитик Джонсон: ВС России усилили атаки на связанные с ВСУ объекты Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия существенно нарастила интенсивность атак по объектам, связанным с украинской армией. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«...Россия ежедневно <…> просто уничтожает заводы, логистические центры, военные командные пункты — все, что связано с украинскими вооруженными силами», — констатировал он в эфире YouTube-канала.

Как подчеркнул бывший аналитик, Запад намеренно не обращает внимания на масштаб потерь, которые российские войска наносят украинской армии.

Накануне Минобороны сообщило о нанесенных ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры в Одесской области, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины.

В течение семи дней ВС РФ освободили Анновку, Кучеров Яр, Першу Травню, Писаревку, а также Долинку, Неженку и Шевченковское.