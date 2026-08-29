Посольство РФ в Непале обратилось к семьям россиян, не вышедших на связь

Посольство РФ в Непале просит семьи пропавших россиян подать запросы о поиске Фото: REUTERS.

Посольство РФ в Непале выступило с официальным заявлением, призвав родственников соотечественников, которые могли находиться в регионе бедствия и до сих пор не подали вестей о себе, направить официальные запросы о поиске.

«Посольство хотело бы попросить родственников лиц, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить нам официальные обращения с запросом их поиска», — отмечается в сообщении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

В дипведомстве также сообщили об отсутствии у сотрудников посольства какой-либо новой информации о судьбе граждан РФ, оказавшихся в пострадавших от наводнений районах.

Напомним, наводнение разрушило инфраструктуру и нарушило транспортный коридор, связывающий Непал с Китаем. Без вести пропавшими числятся около 1500 человек, число погибших выросло до 626. Тела жертв паводка унесло на 200 км вглубь Индии.