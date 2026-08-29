На Украине прозвучала неприятная правда: Киев ничего не может против российских БПЛА Фото: REUTERS.

Украина отстает от России в гонке беспилотных технологий. Об этом заявил советник Владимира Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, слова которого приводит «Политика Страны».

По его словам, украинские производители до сих пор не смогли создать эффективные реактивные беспилотники для перехвата российских дронов. Разработчики обещали поставить такие аппараты еще зимой, однако добиться результата не удалось.

«Украинские производители пока не смогли создать эффективные реактивные дроны-перехватчики», — заявил Бескрестнов.

Советник Зеленского связал провал инициативы с техническими характеристиками российских беспилотников. По его словам, украинским разработчикам необходимо было создать перехватчики, способные как минимум сравняться с ними по показателям, однако решить эту задачу не получилось.

Ранее издание «Страна» сообщило, что российский беспилотник «Герань» установил новый рекорд дальности полета. Аппарат достиг Волынской области Украины, преодолев почти тысячу километров. До этого российские беспилотники этого типа на такую дальность не залетали.

Немногим ранее Минобороны России показало применение беспилотника «Герань-4 Сикер» по пункту радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. По данным ведомства, объект использовался украинскими формированиями для ведения разведывательной деятельности.