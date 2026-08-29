Силы ПВО за сутки сбили 8 ракет «Фламинго», два снаряда HIMARS и 715 БПЛА ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили 8 ракет «Фламинго», 2 снаряда HIMARS и 715 БПЛА ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы ПВО за сутки сбили восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго», два реактивных снаряда HIMARS и 715 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, за тот же период средствами противовоздушной обороны были уничтожены пять управляемых авиационных бомб.

Таким образом, за сутки российская ПВО перехватывала сразу несколько типов воздушных целей, включая крылатые ракеты, реактивные снаряды, авиабомбы и беспилотные летательные аппараты.

Накануне Минобороны России сообщило, что за неделю средства ПВО уничтожили 14 крылатых ракет «Фламинго» и 5 989 украинских беспилотников самолетного типа. Эти данные ведомство привело в сводке о действиях российских войск за прошедшие семь дней.

Еще 26 августа силы ПВО уничтожили три ракеты «Фламинго» над акваторией Черного моря. По данным властей Севастополя, ракеты были сбиты на значительном удалении от города во время отражения ночной атаки.