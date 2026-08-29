Экстренные службы Непала эвакуировали 184 иностранных туриста, с 420 нет связи Фото: REUTERS.

Совет по туризму Непала сообщил об успешном спасении 184 путешественников, оказавшихся в эпицентре стихийного бедствия. В числе спасенных граждане 15 государств мира, включая двоих россиян.

Судьба еще 420 человек остается неизвестной. Они до сих пор не вышли на связь с близкими и экстренными службами.

Профильные ведомства республики продолжают масштабную поисково-спасательную операцию. Координация действий ведется совместно с дипломатическими миссиями иностранных государств, запросившими помощь для поиска своих граждан. Спасатели задействованы на всех сложных участках зоны бедствия для оперативной помощи пострадавшим.

Напомним, наводнение разрушило инфраструктуру в Непале, нарушив транспортный коридор с Китаем. Погибло минимум 626 человек, пропали без вести почти 2,5 тысячи. Тела некоторых жертв унесло на 200 км вглубь Индии. Посольство РФ в Непале обратилось к семьям россиян, не вышедших на связь, с просьбой подать запросы о поиске.