"Жаль, что его больше нет": В Подмосковье похоронили убитого школьницами мальчика, его могила утопает в цветах

Комната, где был убит 12-летний мальчик. Фото: СОЦСЕТИ / Александр РОГОЗА.

В Московской области простились с шестиклассником, которого зверски убили две девушки-подростка. Об этом сообщил корреспондент KP.RU.

По данным издания, ребенка ударили ножом больше двадцати раз - били в шею, грудь, живот. Он истек кровью на полу заброшки. Затем школьницы отмыли от крови руки и ушли по домам, оставив тело мальчика на месте убийства.

По словам одного из друзей убитого, Мишка был честный, добрый, хороший. И очень доверчивый. Они могли ему сказать: "Миша, помоги нам снять видео, пожалуйста". И он бы сразу согласился и пошел бы с ними в тот дом, как теленок, добавил он.

Журналист отметил, что встретил этого мальчишку в субботу, 29 августа, на кладбище в день похорон Миши. Могила убитого ребенка утопает в букетах цветов. После того, как все разошлись с погоста, школьник приехал на велике проститься с другом наедине.

"Мне так жаль, что его больше нет. Он был моим самым лучшим другом. Я ему должен был денег, но отдать не успел. Немного - всего сто рублей. Как думаете, ничего, если я на эти деньги свечи в храме куплю и поставлю за упокой?" - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела об убийстве несовершеннолетними 12-летнего мальчика в Подмосковье.

Ранее стало известно, что 15-летняя Инга и ее 16-летняя подруга Лика (имена изменены) специально заманили школьника в стоящее на отдалении от жилых домов здание, чтобы убить. Школьницы якобы хотели посмотреть, "как умирают люди".