На клич родителей пропавшего мальчика в Подмосковье откликнулись десятки человек, его нашли зверски убитым

Около 20 человек искали мальчика, которого потом нашли убитым в Подмосковье. Фото: соцсети

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа около 20 человек участвовали в ночных поисках 12-летнего Миши (имя изменено), который не вернулся домой вечером. Об этом сообщает KP.RU. Мальчика нашли мёртвым на рассвете в заброшенном общежитии местного техникума.

Мальчика ждали дома к 20:30, но он не пришёл и не отвечал на звонки. Родители обзвонили его друзей, никто не видел ребёнка с вечера. Тогда они кинули клич по родне и знакомым — собралось около 20 человек. Сначала пошли к гаражам, где Миша часто чинил скутер, затем разделились: одна группа отправилась в лес, другая — проверять заброшенную промзону. Тело нашли на рассвете на первом этаже пустующего общежития.

По данным KP.RU, Мишу заманили две старшеклассницы — 15-летняя Инга и 16-летняя Лика (имена изменены), которые учились на четыре класса старше и никогда с ним не общались. По камерам видеонаблюдения установили, что именно они вели мальчика к заброшке. На допросе девочки признались, что хотели «посмотреть, как умирает человек», и нанесли ему более 20 ножевых ранений, после чего отмыли руки и ушли домой.

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