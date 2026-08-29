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НовостиОбщество29 августа 2026 15:28

Из App Store исчезли приложения ЛУКОЙЛа и Teboil

Приложения ЛУКОЙЛа и Teboil были удалены одновременно
Анна АДАМАЙТЕС
Из App Store исчезли приложения ЛУКОЙЛа и Teboil

Из App Store исчезли приложения ЛУКОЙЛа и Teboil

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мобильные приложения российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ и Teboil удалены из магазина приложений App Store. В этом убедился корреспондент KP.RU. Скачать их больше нельзя ни по прямым ссылкам, ни через историю покупок.

Удаление затронуло обе программы одновременно, о причинах такого решения Apple пока не сообщил. Пользователи, ранее установившие приложения, могут продолжать ими пользоваться, но новые загрузки недоступны.

Ранее KP.RU сообщал, что вечером 14 августа приложение Ozon и его сервисы Ozon Fresh и Ozon Seller удалили из Google Play. При этом каждое из них оставалось доступным в App Store. В Ozon заверили, что они не нарушали никаких правил.

Также KP.RU сообщал, что Apple без предупреждения удалила из App Store четыре приложения компании VK — «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». В VK заявили, что это привело к невозможности получать push-уведомления. Это произошло вскоре после удаления мессенджера MAX.