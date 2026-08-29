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НовостиПолитика29 августа 2026 17:03

Галузин: заявления Армении о санкциях со стороны России являются манипуляцией

Замглавы МИД подчеркнул, что ограничения на поставки сельхозпродукции связаны исключительно с фитосанитарным контролем
Анна АДАМАЙТЕС
Галузин: заявления Армении о санкциях со стороны России являются манипуляцией

Галузин: заявления Армении о санкциях со стороны России являются манипуляцией

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что слова армянских официальных лиц о якобы введённых Россией санкциях против поставок армянской сельхозпродукции являются манипуляцией, пишет РИА Новости.

«Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью», — подчеркнул Галузин. Он отметил, что Россия всегда уделяла повышенное внимание фитосанитарному контролю, а требования к армянским производителям хорошо известны: использование собственного сырья, контроль за пестицидами и прослеживаемость поставок.

Россельхознадзор с 12 июня 2026 года ввёл ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, как произведённой в республике, так и транзитной через её территорию. Причиной стали выявленные случаи заражения капровым жуком в орехах, сушёных персиках и томатах.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснил введение ограничений на ввоз армянских продуктов питания не политическими причинами, а обнаруженными нарушениями требований. По его словам, решения основаны на многолетней истории работы с предприятиями, результатах лабораторных исследований и выявленных нарушениях.