Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 августа 2026 20:16

Могила утопает в цветах: 12-летнего мальчика, которого жестоко изрезали две школьницы, похоронилифото

Опубликовано фото могилы мальчика, которого зарезали две девушки в Подмосковье
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Дарья ЧИПУРНАЯ
Комната в заброшке, где был убит 12-летний мальчик. Фото: СОЦСЕТИ / Александр РОГОЗА.

Комната в заброшке, где был убит 12-летний мальчик. Фото: СОЦСЕТИ / Александр РОГОЗА.

В Подмосковье похоронили 12-летнего мальчика Мишу (имя изменено - Прим.ред.), которого жестоко изрезали две несовершеннолетние школьницы в деревне близ города Орехово-Зуево. Фото могилы ребенка утопает в цветах, передает корреспондент KP.RU с места событий.

Могила 12-летнего ребенка буквально утопает в цветочных венках. Проститься с жестоко убитым мальчиком пришли родные и близкие со всей округи в подмосковной деревне Кабаново.

Могила убитого 12-летнего школьника утопает в цветочных венках.

Могила убитого 12-летнего школьника утопает в цветочных венках.

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, накануне стало известно, что две школьницы 15 и 16 лет зарезали ножом 12-летнего ребенка в одном из заброшенных зданий в Подмосковье. По словам несовершеннолетних, они нанесли более 20 ударов ножом "из любопытства".

Как писал KP.RU, 29 августа суд арестовал несовершеннолетних, задержанных по делу об убийстве шестиклассника в Орехово-Зуевском округе. Подробнее о жутком убийстве читайте по ссылке на нашем сайте.