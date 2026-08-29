Комната в заброшке, где был убит 12-летний мальчик. Фото: СОЦСЕТИ / Александр РОГОЗА.

В Подмосковье похоронили 12-летнего мальчика Мишу (имя изменено - Прим.ред.), которого жестоко изрезали две несовершеннолетние школьницы в деревне близ города Орехово-Зуево. Фото могилы ребенка утопает в цветах, передает корреспондент KP.RU с места событий.

Могила 12-летнего ребенка буквально утопает в цветочных венках. Проститься с жестоко убитым мальчиком пришли родные и близкие со всей округи в подмосковной деревне Кабаново.

Могила убитого 12-летнего школьника утопает в цветочных венках. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, накануне стало известно, что две школьницы 15 и 16 лет зарезали ножом 12-летнего ребенка в одном из заброшенных зданий в Подмосковье. По словам несовершеннолетних, они нанесли более 20 ударов ножом "из любопытства".

Как писал KP.RU, 29 августа суд арестовал несовершеннолетних, задержанных по делу об убийстве шестиклассника в Орехово-Зуевском округе. Подробнее о жутком убийстве читайте по ссылке на нашем сайте.