Под Харьковом ликвидировали начальника отделения РЭБ ВСУ Котюжанского Фото: REUTERS.

Источники ТАСС в российских силовых структурах информируют об уничтожении командного пункта ВСУ в Харьковской области. В результате проведенной операции ликвидирован глава отделения РЭБ и радиотехнической разведки старший лейтенант Ярослав Котюжанский.

«В населенном пункте Архангеловка Харьковской области уничтожен командный пункт бригадного уровня. Подтверждены потери среди офицерского состава», — говорится в сообщении.

Ранее российскими военными подразделениями на Краматорском направлении был ликвидирован майор ВСУ Иван Ревацкий.

Накануне подразделением управления под руководством лейтенанта Антона Крючкова в ходе боестолкновения ликвидировано до 20 боевиков ВСУ. В процессе отражения атаки БПЛА офицер, проявив тактическое мастерство, поразил два FPV-аппарата противника, создававших непосредственную опасность для личного состава.

В течение дня 29 августа средства ПВО МО сбили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ.