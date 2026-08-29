Визит Александра Лукашенко в Россию завершился Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию окончен. Об этом сообщает канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента республики.

«Визит Первого в Россию завершен. Это были два насыщенных рабочих дня», — говорится в материале.

29 августа на территории президентской резиденции Ново-Огарево в Московской области прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Эта встреча была уже пятой за год.

В ходе встречи президенты Беларуси и России затронули вопросы, касающиеся причин очередных двусторонних консультаций. Лукашенко заявил о строгом выполнении Минском всех ранее принятых обязательств по широкому спектру направлений.

Лукашенко также подтвердил Путину готовность Беларуси вместе с Россией преодолевать любые сложности.

28 августа на площадке Дома правительства РФ прошли переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина и президента Белоруссии.