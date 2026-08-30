Путин оценил развитие угольной отрасли в России

Путин назвал цифровизацию ключом к развитию угольной отрасли в РФ Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что цифровизация угольной промышленности определяет ее как перспективную отрасль.

Глава государства также подчеркнул необходимость повышения престижа шахтерских профессий.

«Мы и дальше будем делать все возможное для развития угольной промышленности», — заверил президент.

Российский лидер отметил, что для сохранения и приумножения традиций горняков и обеспечения будущего их отрасли необходимо сосредоточиться на подготовке квалифицированных кадров для угольной промышленности и повышении статуса шахтерских профессий.

30 августа Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. Российский лидер подчеркнул, что профессия шахтера составляет неотъемлемую часть исторического пути страны.

Как ранее сообщал KP.RU, на начало 2026 года запасы угля в России оценивалась в 273,2 млрд тонн.