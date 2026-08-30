Путин оценил развитие угольной отрасли в России

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Президент РФ Владимир Путин отметил, что цифровизация угольной промышленности определяет ее как перспективную отрасль.
Глава государства также подчеркнул необходимость повышения престижа шахтерских профессий.
«Мы и дальше будем делать все возможное для развития угольной промышленности», — заверил президент.
Российский лидер отметил, что для сохранения и приумножения традиций горняков и обеспечения будущего их отрасли необходимо сосредоточиться на подготовке квалифицированных кадров для угольной промышленности и повышении статуса шахтерских профессий.
30 августа Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. Российский лидер подчеркнул, что профессия шахтера составляет неотъемлемую часть исторического пути страны.
Как ранее сообщал KP.RU, на начало 2026 года запасы угля в России оценивалась в 273,2 млрд тонн.