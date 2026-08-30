Минпросвещения назвало дату окончания учебного года 2026/27

Кравцов: новый учебный год продлится до 26 мая 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Учебный год в России в 2026/27 году продлится как минимум до 26 мая 2027 года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

«Начинаем 1 сентября, заканчиваем не ранее 26 мая 2027 года. По каникулам мы даем четкие рекомендации, ведь ребятам важно не переутомляться и сохранять активность», — уточнил он.

Глава ведомства уточнил, что учебные заведения могут самостоятельно регулировать график каникул, но при этом задача министерства — обеспечить единообразные условия для отдыха школьников по всей стране.

В Министерстве просвещения также анонсировали обновление федерального государственного образовательного стандарта для начальной школы в 2027 году.

В 2026/2027 учебном году у школьников, обучающихся по четвертной системе, осенние каникулы будут длиннее зимних. Отдых осенью продлится с 26 октября по 3 ноября, а с учетом выходных и праздничного дня 4 ноября в сумме составит 12 дней.