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НовостиВ мире30 августа 2026 2:38

В США раскрыли детали переговоров с главой ЦРУ в Москве: Рэтклифф якобы предлагал встречу Путина, Трампа и Зеленского

Axios: глава ЦРУ в Москве якобы предложил саммит Путина, Трампа и Зеленского
Анна ПЕТРОВА
Axios: глава ЦРУ в Москве якобы предложил саммит Путина, Трампа и Зеленского. Фото: CNP/AdMedia/ Global Look Press

Axios: глава ЦРУ в Москве якобы предложил саммит Путина, Трампа и Зеленского. Фото: CNP/AdMedia/ Global Look Press

В ходе визита в Москву директор ЦРУ Джон Рэтклифф якобы предложил России организовать трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным источника, американская сторона якобы уведомила Владимира Зеленского о результатах контактов в Москве и о предполагаемой выдвинутой инициативе. В ходе переговоров также мог рассматриваться вопрос о восстановлении мирного процесса, информирует Axios.

Напомним, что официального подтверждения этой информации не было. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не встречался с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве, поскольку контакты велись по каналам спецслужб.

Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, переговоры с главой ЦРУ в российской столице касались только профессиональных вопросов работы спецслужб.

KP.RU развеял все слухи, которые ходили вокруг недавнего визита Рэтклиффа в Москву.