Фомин: Киев бьёт по Новороссии, чтобы повысить расходы России на восстановление Фото: REUTERS.

Обстрелы со стороны Киева направлены не на установление контроля над городами Новороссии, а на увеличение финансовой нагрузки на Россию в связи с восстановлением разрушений от террора. Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

По словам Фомина, по той же причине киевские власти стремятся причинить «максимальный ущерб» и находящемуся под их контролем Херсону.

«На Украине понимают, что Херсон — русский город. Но перед тем, как он вернется в состав России, киевский режим нанесет ему максимальный ущерб. Это делается для того, чтобы Москва вновь тратила миллиарды на восстановление своих земель», — пояснил парламентарий для ТАСС.

Кроме этого, на днях Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на энергосистему Донбасса.

В свою очередь подразделения российской армии продолжают выполнять цели СВО. Российские военнослужащие освободили семь населенных пунктов за неделю.