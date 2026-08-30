Путин объяснил причины начала СВО на примере белых медведей и косаток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин затронул тему принципов естественного отбора в дикой природе на примере отношений косатки и белого медведя. Об этом он рассказал ходе общения с педагогом из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым.

Российский лидер высказал мнение, что в воспитании необходимо говорить с детьми честно и без эвфемизмов о том, как устроен окружающий мир.

«Вы сейчас говорили про ветеранов педагогической деятельности, а потом сказали, что вы были на Северном полюсе, а потом говорите, что неплохо бы всем вместе выезжать в такие места. Я сразу вспомнил Джека Лондона, когда аборигены на севере оставляли своих стариков на съедение волкам, потому что племя не могло их таскать с собой. Да, это жестковато все выглядит, но такова у них жизнь», — сказал Путин.

Президент также поделился своими знаниями о жестоких законах природы, приведя пример с косатками, которые охотятся на белых медведей, разрывая их стаей. Он отметил, что детям необходимо знать о таких пищевых цепочках, чтобы осознавать реальное устройство мира и понимать причины проведения специальной военной операции.

«Они едят этих медведей, как мелюзгу... Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», — рассказал российский глава.

Путин в преддверии Дня знаний посетил Московский педагогический государственный университет (МПГУ) и пообщался с педагогами и победителями олимпиад. В рамках визита в вуз президент заявил, что в Интернете есть большое количество информационного мусора и недостоверных сведений.

Тогда же президент поделился воспоминаниями о своей первой учительнице Тамаре Чижовой. Президент отметил, что спустя много лет помнит ее человеческие качества — особенно доброту, спокойствие и уравновешенность.

Кроме этого, российская сторона неоднократно объясняла причины проведения спецоперации.

На днях Путин одной из причин проведения СВО на Украине назвал борьбу с неонацизмом и русофобией. Президент подчеркнул: на героизацию нацизма на Украине обращают внимание даже государства, которые не относятся к России с симпатией.

Как отметил глава государства, длительный отказ западных стран признавать суверенитет и независимость РФ также привел к необходимости проведения специальной военной операции.