В Финляндии хотят возобновить переговоры с Россией

Стубб объяснил необходимость возобновления диалога Европы с РФ. Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европе необходимо вернуться к политическому диалогу с Россией.

«Я считаю, что кто-то в Европе <...> должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Мы должны разговаривать друг с другом на политическом уровне», — признался финский президент в интервью газете Bild.

В то же время финский президент положительно оценил визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, отметив, что контакты между американцами и россиянами в любых форматах являются правильными.

Комментируя происшествие с БПЛА в воздушной гавани Лейпциг/Галле, Стубб выступил за взвешенный подход. Финский глава также заявил, что Россия будет действовать до конца в украинском конфликте.

Ранее Стубб также рассказал об отсутствии доказательств планов Москвы якобы «напасть» на НАТО.