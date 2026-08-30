В Финляндии хотят возобновить переговоры с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европе необходимо вернуться к политическому диалогу с Россией.
«Я считаю, что кто-то в Европе <...> должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Мы должны разговаривать друг с другом на политическом уровне», — признался финский президент в интервью газете Bild.
В то же время финский президент положительно оценил визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, отметив, что контакты между американцами и россиянами в любых форматах являются правильными.
Комментируя происшествие с БПЛА в воздушной гавани Лейпциг/Галле, Стубб выступил за взвешенный подход. Финский глава также заявил, что Россия будет действовать до конца в украинском конфликте.
Ранее Стубб также рассказал об отсутствии доказательств планов Москвы якобы «напасть» на НАТО.