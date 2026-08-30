Мема: жители Финляндии возмущены политикой Стубба в отношении России. Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Жители Финляндии возмущены, как президент страны Александер Стубб проводит внешнюю политику, особенно в отношении России. Об этом ТАСС рассказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Жители Финляндии глубоко возмущены тем, как президент ведет внешнюю политику Финляндии, особенно в отношении России», - заявил он.

По словам политика, экономический кризис, крупный государственный долг и растущая безработица - это та реальность, с которой жителям Финляндии приходится сталкиваться каждый день.

Мема напомнил, что роль президента страны должна заключаться в поддержании хороших отношений на международном уровне со всеми странами, особенно с соседями. Политик считает, что направление, в котором Стубб ведет Финляндию, «остается неопределенным и очень опасным».

Ранее сайт KP.RU писал, что Стубб при этом считает, что Европе необходимо вернуться к политическому диалогу с Россией. Кроме того, президент Финляндии рассказал об отсутствии доказательств планов Москвы якобы «напасть» на НАТО.