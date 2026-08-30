Тревогу из-за БПЛА и ракет объявляли в пяти регионах России в течение суток Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Режимы воздушной угрозы вводились в пяти регионах России с 00:00 до 07:00 мск. Это следует из подсчета KP.RU.

Ракетная опасность объявлялась в Орловской, Ростовской и Тульской областях. Кроме того, угрозы атаки беспилотниками водились в Воронежской и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 13 украинских дронов, летевших в сторону Москвы в течение ночи. При этом в течение субботы, 29 августа, средства ПВО сбили 85 украинских беспилотников над несколькими регионами России.

Сайт KP.RU писал, что в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 494 беспилотника над российскими регионами и акваториями Черного и Азовских морей.