Песков назвал «забавой» теории заговоров о контактах спецслужб

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «известной забавой» появление мифов и теорий заговора вокруг визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В беседе с журналистом с ИС «Вести» Павлом Зарубиным он подчеркнул, что взаимодействие между спецслужбами носит рутинный характер и является закрытым, а их влияние на урегулирование зависит от озвученных в ходе этих контактов предложений.

Директор ЦРУ Рэтклифф посетил в Москву 25 августа. Песков ранее подтвердил, что визит Рэтклиффа был связан с контактами по линии специальных служб. При этом представитель Кремля уточнял, что контактов президента России Владимира Путина с главой ЦРУ не было.

27 августа директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщал, что переговоры с главой ЦРУ в Москве касались сугубо профессиональных аспектов работы спецслужб.