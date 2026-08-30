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НовостиПолитика30 августа 2026 10:25

Песков: визит главы ЦРУ Рэтклиффа не связан со встречей Путина и Лукашенко

Путин не контактировал с главой ЦРУ во время его визита в Москву, напомнил Песков
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко не имела никакой связи с предшествовавшим ей визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Он вновь подчеркнул, что Путин не встречался с главой ЦРУ во время его поездки в российскую столицу.

По словам Пескова, встреча лидеров РФ и Белоруссии была самостоятельным событием в рамках союзнического взаимодействия двух стран и не имеет отношения к приезду американского разведчика.

Рэтклифф прибыл с визитом в Москву 25 августа. Это был необъявленный визит, в ходе которого он встретился с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. 29 августа состоялась встреча президентов России и Белоруссии.

Ранее Нарышкин назвал реальную цель визита главы ЦРУ в Москву. Он подтвердил, что переговоры касались сугубо профессиональных аспектов работы спецслужб. По его словам, обсуждались темы, которые входят в их прямые полномочия и носят особый, деликатный характер.