Владимир Путин встретился с Лукашенко в Ново-Огареве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился 29 августа, в субботу, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции лидера РФ Ново-Огарёво.

Президент Белоруссии прибыл в РФ с рабочим визитом 27 августа. В Кремле уточняли, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 29 августа во второй половине дня, а по окончании переговоров запланирована неформальная беседа. Лидеры стран поддерживают интенсивный диалог — с начала года проведено четыре личных встречи, последняя из которых прошла 26 июня на Валдае.

Ранее KP.RU писал, что в 28 августа премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Доме правительства в Москве. Стороны обсудили ключевые аспекты экономического взаимодействия, включая торговлю, инвестиции и совместные проекты.

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