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НовостиВ мире30 августа 2026 16:32

Потерпевший крушение у берегов Кипра паром полностью затонулвидео

Судно находится на глубине 514 метров
Марина СЕРГЕЕВА
По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек

По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек

Фото: REUTERS.

Потерпевший крушение у берегов Кипра паром полностью затонул на глубине 514 метров. Такую информацию озвучил министр транспорта Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы.

«Паром полностью затонул и находится на глубине 514 метров», - проинформировал чиновник в интервью телеканалу AHaber.

Сайт KP.RU писал, что пассажирский паром с 279 людьми на борту перевернулся и затонул у побережья Турецкой республики Северного Кипра. Судно потерпело крушение рано утром в воскресенье после выхода из порта Кирении. Оно следовало в турецкий порт Тасуку.

По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, еще 237 удалось спасти. Поиски 23 находящихся на судне людей продолжаются. Были ли россияне на затонувшем пароме, пока не известно.

В то же время власти ТРСК проинформировали о задержании капитана судна, а также еще семи человек. В рамках расследования они пообещали выявить любую малейшую халатность.

Паром с сотнями людей на борту затонул у берегов Кипра

Паром с пассажирами на борту перевернулся у берегов Северного Кипра. Спасены 237 человек, семь погибли, ещё 23 числятся пропавшими без вести. Судно затонуло на глубине 514 метров.