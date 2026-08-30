В Венгрии подняли боевые истребители из-за угнанного самолета у АЭС «Пакш»

Мужчина совершил аварийную посадку на территории подсолнухового поля. Фото : Police Hungary

В небе над Венгрией по тревоге поднимались истребители в воскресенье, 30 августа. Как сообщил министр обороны республики Ромулус Русин-Сенди, это произошло из-за угонщика легкомоторного самолета, который следовал по направлению к действующей АЭС.

Глава МО Венгрии уточнил, местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, хотел протестировать небольшой самолет Cessna 172, который был припаркован в Калоче. Воздушное судно поднялось в воздух и направилось в сторону АЭС "Пакша".

"Радары сил обороны Венгрии немедленно обнаружили самолет", - написал Русин-Сенди в соцсети.

Представители венгерской полиции добавили, что на угнанном самолете мужчина совершил аварийную посадку на территории подсолнухового поля. Он получил легкие травмы. После чего мужчина вышел к автомобильной дороге и попытался угнать проезжающую мимо машину.

"Однако ему это не удалось, наши коллеги арестовали и доставили его в участок", - сообщили в полиции.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение во время орошения полей в Самарской области, пилот получил травмы.