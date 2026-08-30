Собянин: Пять беспилотников сбиты на подлете к Москве

Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны Фото: REUTERS.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали пять украинских беспилотников, которые пытались атаковать столицу. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны", - сообщил Сергей Собянин.

Он также уточнил, что на место падения обломков БПЛА прибыли специалисты.

О пострадавших и ущербе не сообщалось.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в воскресенье, 30 августа, за сутки над регионами России были уничтожены 54 украинских дрона. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.