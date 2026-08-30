Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 августа 2026 18:08

Собянин: Пять беспилотников сбиты на подлете к Москве

Пять украинских БПЛА уничтожены на подлете к Москве
Мария САЛЬНИКОВА
Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны

Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны

Фото: REUTERS.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали пять украинских беспилотников, которые пытались атаковать столицу. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны", - сообщил Сергей Собянин.

Он также уточнил, что на место падения обломков БПЛА прибыли специалисты.

О пострадавших и ущербе не сообщалось.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в воскресенье, 30 августа, за сутки над регионами России были уничтожены 54 украинских дрона. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.