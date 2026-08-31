Медведь напал на мужчин во время охоты: пострадавшие госпитализированы

Двое охотников попали в больницу после нападения медведя на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России вновь зафиксировали случай нападения медведя на людей. Жертвами хищника на этот раз стали охотники. Мужчины встретились с медведем на границе Камчатки с Чукоткой. Им удалось выжить. Охотники оказались в больнице. Об этом оповестили в пресс-службе Минздрава Камчатского края в "Макс".

Известно, что пострадавших направили в больницу в селе Тиличики. Там они пройдут лечение.

"Они охотились в районе села Хатырка, где и произошло нападение хищника. Бортом санитарной авиации они были эвакуированы с района бухты Анастасия", - рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что раненым не потребуется эвакуация в Петропавловск-Камчатский. Необходимую медицинскую помощь им окажут в Тиличиках. Пострадавшие находятся в районной больнице.

Ужасающий случай произошел 19 августа на Алтае. Молодая пара остановилась переночевать в палатке. В итоге медведь вытащил девушку, уроженку Новосибирска, и разорвал. Пара мечтала побывать на Алтае. Молодые люди отправились в путешествие и решили для атмосферы переночевать в палатке. О страшном инциденте стало известно после того, как другие отдыхающие и работники базы отдыха услышали жуткие крики. Согласно рассказам, медведь разорвал палатку и вытянул девушку. Мужчина бросился на помощь: стал сигналить из машины, чтобы отпугнуть хищника. Затем подоспели очевидцы. Медведь кидался на всех, кто к нему подходил. Жертву он перетащил за реку, где позже и оставил тело.

Хищники - не редкость и для жителей Кемеровской области. Совсем недавно медведь напал на пожилую женщину. Уроженка Кемеровской области чудом осталась жива. Инцидент произошел недалеко от садового товарищества у города Новокузнецка. Как стало известно, участковый уполномоченный полиции застрелил животное. Пенсионерка была госпитализирована с травмами руки. На место происшествия были направлены сотрудники полиции. Как уведомили в региональном МВД, в соответствии с законом "О полиции", один из правоохранителей принял решение о применении табельного оружия. В результате животное было обезврежено.