"Ждать осталось недолго": Мерц признался, что согласовал с ЕС реакцию на инцидент с БПЛА в Лейпциге

Мерц: Германия согласовала с ЕС и НАТО ответ на инцидент с дроном в Лейпциге Фото: REUTERS.

Немецкое руководство полностью согласовывает свою реакцию на инцидент с беспилотником в Лейпциге. Берлин координирует ответ по этому ЧП с Евросоюзом и НАТО. С таким признанием выступил канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD.

Дело с беспилотником разбирают с 5 августа. Тогда сотрудник аэропорта Лейпцига обнаружил дрон с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Власти ФРГ все еще не дали понятной и однозначной реакции на инцидент.

"Она согласована. В ближайшие дни мы окончательно согласуем ее с Европейским союзом и партнерами по НАТО", - сказал Фридрих Мерц.

Немецкий канцлер также заявил, что члены правительства достигли единогласия относительно ответа на инцидент. Расследование обстоятельств произошедшего практически завершилось, подчеркнул политик.

"Мы четко обозначим нашу реакцию. Ждать осталось недолго", - подытожил Фридрих Мерц.

Беспилотник, обнаруженный 5 августа, разработан профессионалами на заказ и оставался невидимым для систем защиты, оповестила газета Bild. Правоохранители сообщили, что дрон не является готовой моделью из строительного магазина или маркетплейса. БПЛА был разработан по спецзаказу именно для этого происшествия. Утверждается, что расследование сейчас ведется не только по подозрению в подготовке теракта. Следователи прорабатывают версию о возможном шпионаже.

Менее недели назад немецкие правоохранители нашли уже третий дрон на своей территории. Оказалось, что один из БПЛА мог нести взрывчатку. Газета Suddeutsche Zeitung отмечает, что злоумышленники применяли несколько беспилотников. Криминалисты Федерального ведомства уголовной полиции обнаружили на месте остатки неизвестного вещества. Это могло быть около 50 грамм мощной взрывчатки - гексогена. Смесь не сдетонировала.

Тем временем в турецкой деревне Карабурун на черноморском побережье нашли очередной неопознанный дрон. Правоохранители предположили, что беспилотник может быть начинен взрывчаткой. Дрон нашли местные жители. Саперы обследовали объект и решили обезвредить его на месте.