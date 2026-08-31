Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 августа 2026 4:51

Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на руднике в Хабаровском крае

СУ СК завел уголовное дело после гибели рабочего при обрушении рудника в Хабаровском крае
Анастасия СУТОРМИНА
Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на руднике в Хабаровском крае

Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на руднике в Хабаровском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после гибели рабочего на руднике при обрушении пород. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), добавили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло ночью 1 августа в районе имени Полины Осипенко, тм разрабатывается месторождение Албазино. Кроме погибшего есть несколько пострадавших. Они были госпитализированы в местные больницы.

Двумя годами ранее, напомним, в Амурской области оказались заблокированы 13 шахтеров, которые оказались под завалами горной породы на руднике «Пионер» на глубине более 147 метров.