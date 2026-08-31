В России назвали минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров: есть точные цифры Фото: REUTERS.

В России неработающие пенсионеры гарантированно получают ежемесячные выплаты не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Если начисленная пенсия оказывается меньше этой суммы, государство автоматически назначает социальную доплату из бюджета, чтобы довести доход пожилого человека до необходимого уровня. Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов.

По словам парламентария, данное правило является общефедеральной нормой и действует на постоянной основе. Он уточнил, что основная задача механизма — защитить финансовое положение граждан, которые уже вышли на заслуженный отдых и не имеют дополнительных заработков. В итоге каждый неработающий пенсионер может рассчитывать на то, что его совокупный месячный доход будет соответствовать минимальному потребительскому бюджету его субъекта Федерации.

Для тех граждан, у которых не хватает официального трудового стажа или накопленных пенсионных коэффициентов для оформления страховой пенсии, законодательством предусмотрен другой вариант — социальная пенсия по старости. Ярослав Нилов разъяснил, что такой вид пенсионного обеспечения назначается на пять лет позже, чем страховая пенсия, то есть в более позднем возрасте.

Что касается конкретных цифр, то федеральный прожиточный минимум для пенсионеров на 2026 год установлен на уровне 16,3 тысячи рублей. Однако этот показатель существенно варьируется в зависимости от региона, поскольку субъекты РФ имеют право устанавливать свои коэффициенты и надбавки с учетом местных цен и климатических условий.

Например, в Москве в текущем году прожиточный минимум пенсионера достигает почти 19 тысяч рублей, в Московской области он составляет 17,4 тысячи рублей, а на Чукотке, где стоимость жизни традиционно высока из-за северных надбавок, этот показатель равен 42,5 тысячи рублей.

Помимо базовых гарантий минимального дохода, в сентябре 2026 года ожидается дополнительное увеличение пенсий для нескольких льготных категорий получателей. Об этом рассказал финансист Игорь Балынин.

Прибавка коснется тех пенсионеров, которым в августе текущего года исполнилось 80 лет, а также тех, кому впервые была официально установлена инвалидность первой группы. Для этих категорий граждан перерасчет выплат произойдет автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления, и сумма ежемесячного содержания будет увеличена с учетом установленных законом коэффициентов.

Важно отметить, что процесс индексации страховых пенсий не ограничивается только сентябрьскими корректировками. Как стало известно, в 2027 году запланированы еще два этапа повышения страховых пенсий — 1 февраля и 1 апреля.