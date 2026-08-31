Мантуров назвал сумму, вложенную в перезапуск заводов, брошенных иностранцами

Около 100 млрд рублей направили российские власти на перезапуск «брошенных» иностранцами заводов. Об этом заявил первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.
По его словам, к 2034 году Россия планирует выйти на выпуск 2,8 миллиона автотранспортных средств в год.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения Горьковского автомобильного завода заявил, что инженеры отечественного автомобилестроения способны заглядывать в будущее.
На обнародованных кадрах главе государства показали новый автомобиль VOLGA. Российский лидер посидел в салоне легковушки на месте водителя и смог оценить интерьер салона.