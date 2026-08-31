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НовостиЭкономика31 августа 2026 7:53

Мантуров назвал сумму, вложенную в перезапуск заводов, брошенных иностранцами

Мантуров: около 100 млрд рублей направили на заводы авто, брошенные иностранцами
Анастасия СУТОРМИНА
Мантуров: около 100 млрд рублей направили на заводы авто, брошенные иностранцами. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Мантуров: около 100 млрд рублей направили на заводы авто, брошенные иностранцами. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Около 100 млрд рублей направили российские власти на перезапуск «брошенных» иностранцами заводов. Об этом заявил первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

По его словам, к 2034 году Россия планирует выйти на выпуск 2,8 миллиона автотранспортных средств в год.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения Горьковского автомобильного завода заявил, что инженеры отечественного автомобилестроения способны заглядывать в будущее.

На обнародованных кадрах главе государства показали новый автомобиль VOLGA. Российский лидер посидел в салоне легковушки на месте водителя и смог оценить интерьер салона.