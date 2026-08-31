Частицы мощей Донского хотят пронести на крестном ходе 6 сентября в Москве Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Представитель Московского патриархата Владимир Легойда сообщил о планах пронести частицы мощей святого князя Дмитрия Донского во время крестного хода в столице. Мероприятие запланировано на 6 сентября.

«Мы рассчитываем, что частица мощей святого благоверного князя будет пронесена во время крестного хода 6 сентября, планируется, что так это произойдет», — уточнил Легойда на пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, что останки князя недавно обнаружили в Архангельском соборе Кремля. Проведенная экспертиза доказала, что находка является подлинной. Патриарх Кирилл уже благословил передачу святыни для храмов Русской православной церкви.

20 августа мощи Дмитрия Донского показали президенту России Владимиру Путину. Российский лидер назвал факт обретения святыни чем-то удивительным и волшебным.