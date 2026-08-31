Как россияне относятся к СВО на самом деле: ответ ВЦИОМ

ВЦИОМ перечислил четыре реакции на СВО среди россиян Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

У россиян есть четыре главных типа реакции по отношению к специальной военной операции. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Валерий Федоров в эфире радио «Комсомольская правда». Его слова приводит сайт kp.ru.

«По отношению к СВО есть четыре главных типа реакции: «столичная Россия», «глубинная Россия», «воюющая Россия» и «Россия убежавшая», - рассказал Федоров.

По его словам, «воюющая Россия» - это та часть общества, которая глубоко вовлечена лично. То есть те, которые задействованы на передовой, члены семей бойцов, работают в военно-промышленном комплексе. Как отметил Федоров, их мнение заключается в том, что этот конфликт должен закончиться решительной победой, желательно капитуляцией врага, и полноценным мирным договором. Среди взрослого населения показатель составляет 15%.

Тип «Россия убежавшая» составляет небольшую долю - меньше 5%. В основном, как отмечает Федоров, это именно внутренняя миграция. Люди, которые отказали СВО в поддержке с самого начала.

«Для них принципиально, чтобы конфликт закончился прямо сейчас. На каких условиях? Что там будет дальше? Чей будет Крым, Донбасс и так далее - их вообще не волнует. Им важно, чтобы все прекратилось здесь и сейчас», - объясняет Федоров.

А ещё два сегмента «столичная Россия» и «Россия глубинная» составляют большинство населения страны. По словам Федорова, они всеми силами стараются сохранить свою жизнь довоенную и мирную, насколько это вообще возможно. Они также хотят, чтобы конфликт закончился, но правильным результатом для России.

Ранее сайт KP.RU писал, что новости о специальной военной операции превосходят по резонансу новости в других сферах жизни. При этом внутри новостей про СВО баланс поменялся.