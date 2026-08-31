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НовостиОбщество31 августа 2026 9:07

Частицу мощей Дмитрия Донского планируют выставить в Храме Христа Спасителя

Частицу мощей Донского выставят в Храме Христа Спасителя после крестного хода
Вениамин ЗАХАРОВ
Часть мощей Донского выставят в Храме Христа Спасителя после крестного хода. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Часть мощей Донского выставят в Храме Христа Спасителя после крестного хода. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Частицу мощей князя Дмитрия Донского могут выставить в Храме Христа Спасителя после совершения крестного хода 6 сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Мы предполагаем, что частица, которая будет пронесена во время крестного хода 6 сентября, потом вернется в Храм Христа Спасителя», - заявил он.

Как сообщалось, останки князя недавно обнаружили в Архангельском соборе Кремля. Экспертиза доказала, что находка является подлинной. В свою очередь патриарх Кирилл благословил передачу святыни для храмов Русской православной церкви.

Двумя неделями ранее мощи Дмитрия Донского показали президенту России Владимиру Путину. Российский лидер назвал факт обретения святыни чем-то удивительным и волшебным.