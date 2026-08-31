В ЦИК рассказали, когда за рубежом начнется досрочное голосование в Госдуму

ЦИК: досрочное голосование на выборах в Госдуму за рубежом начнется 4 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы за рубежом можно будет с 4 сентября. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев на заседании ЦИК России.

«Досрочное голосование на зарубежных участках начинается не ранее чем за 15 дней до (основного - Прим. Ред.) дня голосования, то есть 4 сентября», - отметил он.

Так, 14 избирательных участков откроются в Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте. В этих странах 20 сентября является рабочим днем. Еще в 45 странах досрочно голосование будет организовано для отдельных групп избирателей.

Ранее Андреев на заседании ЦИК сообщил, что для голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва за рубежом откроют 319 избирательных участков в 152 странах мира.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года. Срок полномочий Думы IX созыва составит пять лет, до сентября 2031 года. Президент Владимир Путин ранее назвал предстоящую кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны, на которое стоит обратить внимание каждому гражданину.