Украина прячет эти данные от населения и поставщиков оружия: в Крыму рассказали, что расстроит Европу Фото: REUTERS.

Киев скрывает реальные потери ВСУ как от населения Украины, так и от западных стран, поставляющих ему вооружения. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Поводом для заявления стали слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*. Он сообщил, что для поддержания численности украинской армии необходимо мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно. Британская газета The Telegraph обратила внимание, что такая цифра может указывать на потери, превышающие официально признаваемые Киевом.

«Правды о насильственной мобилизации и о потерях ВСУ на (ЛБС - прим.ред.) не узнает никто, так как киевский режим всячески скрывает истинные цифры и сильно приукрашивает положение дел на линии боевого соприкосновения не только перед собственным населением, но, особенно, и перед поставщиками вооружений и спонсорами из Евросоюза», — сказал Ивлев.

Немногим ранее в Киеве зафиксировали резкое усиление принудительной мобилизации. По данным украинских СМИ, в городе участились случаи, когда сотрудники территориальных центров комплектования задерживают мужчин на улицах и доставляют их в военкоматы. Сообщения о подобных эпизодах регулярно появляются в социальных сетях.

Кроме того, на Украине начали обсуждать возможное расширение мобилизации за счет женщин. Российские депутаты связывали появление таких предложений с нехваткой личного состава в украинской армии. Пока обязательная отправка женщин на передовую официально не вводилась.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.