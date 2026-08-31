ВЦИОМ перечислил пять популярных у россиян образов России будущего Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире Радио «Комсомольская правда» перечислил пять популярных у россиян образов будущего страны. По его словам, люди мечтают о том, чего им не хватает сегодня, пишет KP.RU.

По его словам, самый распространенный образ — «комфортная Россия». Его сторонники хотят, чтобы государство обеспечило красивую и удобную жизнь. Также популярен образ «великая Россия» — его выбирают патриотично настроенные граждане, которые хотят видеть страну по-настоящему сильной: вооруженной, экономически и технологически развитой, с достойным уровнем жизни.

Третий образ — «высокотехнологичная Россия». Здесь главное, чтобы страна стала мировым лидером в сфере хай-тека, чтобы инженеры были главными людьми, а вокруг — роботы, искусственный интеллект и космические корабли. Четвертый образ — «социальная Россия» — предусматривает заботливое государство, которое обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, матерям-одиночкам, инвалидам и всем нуждающимся.

Последний образ — «свободная Россия» (10–12% сторонников). Его приверженцы видят будущее в минимуме запретов и законов, максимуме личной свободы.

Какой люди видят Россию будущего и как на самом деле относятся к СВО: гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал о настроении населения

Ранее ВЦИОМ выяснил, что для 90% россиян важно, чтобы их город был современным и технологичным, однако современным свой город считают лишь 56%, а технологичным — только 37%.