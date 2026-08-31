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НовостиПолитика31 августа 2026 18:38

Песков назвал «утками» сообщения о саммите Путина, Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ призвал не доверять публикациям западных СМИ о якобы предложении директора ЦРУ провести трехстороннюю встречу по Украине
Анна АДАМАЙТЕС
Песков назвал «утками» сообщения о саммите Путина, Трампа и Зеленского

Песков назвал «утками» сообщения о саммите Путина, Трампа и Зеленского

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «утками» сообщения западных средств массовой информации о якобы предложении директора ЦРУ Джона Рэтклиффа провести трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью ИС «Вести».

«Дело в том, что в настоящее время и менее уважаемые издания, и более уважаемые издания, и когда-то бывшие уважаемые издания не гнушаются никакими "утками"», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков назвал «известной забавой» появление мифов и теорий заговора вокруг визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие между спецслужбами носит рутинный характер, а контактов президента РФ с главой ЦРУ не было.

Песков также призвал в украинском вопросе исходить из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения.