В Минтрансе пока не приняли решений о введении овербукинга Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство транспорта России пока не приняло окончательных решений о введении овербукинга на авиарейсах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Все параметры и целесообразность внедрения будут детально проработаны с привлечением авиакомпаний, правозащитных ассоциаций, Общественной палаты и профильных объединений.

Овербукинг — это практика продажи билетов сверх числа мест в самолете в расчете на неявку части пассажиров. В случае отказа в посадке перевозчик обязан выплатить компенсацию и предложить альтернативный рейс.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин рассказал, что министерство готовится узаконить механизм овербукинга, закрепив широкий выбор компенсаций для пассажиров. Предполагается, что овербукинг разрешат только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.

Член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков при этом заявил, что в случае принятия новых правил пострадают пассажиры, для авиакомпаний же это выгодно с экономической точки зрения.